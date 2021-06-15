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ADANA

Adana'da şafak operasyonu: Damdan atlayıp kaçmak isteyen iki kişi yakalandı

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Adanada son dakika narkotik operasyonu: Baskını gören iki şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan özel harekat timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi.

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“Polisin baskınını gören 2 şüpheli şahıs damdan atlayıp kaçmak isterken yakalandı”

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile özel harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 kişi damdan bahçeye atladı. Bunun üzerine narkotik polisi ve özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti. Gizli girişten geçen polisler 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı.
Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı.

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