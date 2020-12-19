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ADANA

Adana'da su kuyusu çalışmasında göçük altında kalan işçilerden 1 sağ olarak kurtarıldı

Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

1 işçi sağ olarak kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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