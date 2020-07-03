Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada suç örgütüne operasyon Vatandaşın arazilerini zorla alıyorlardı
ADANA

Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Adana'da suç örgütüne operasyon: Vatandaşın arazilerini zorla alıyorlardı

Adana'da vatandaşlara ait tarım arazilerini zorla aldığı belirtilen bir suç şebekesine operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof marka piyade tüfeği ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda özel Harekat polisleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak evlere girdi.
Operasyonda özel Harekat polisleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak evlere girdi.

Merkez Seyhan ilçesi kırsalında vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla üzerlerine aldığı iddia edilen suç örgütünü takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri olduğu ileri sürülen G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 18 örgüt üyesini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçildi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, aralarında G.Ş.'nin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltın aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz
DÜNYA
Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz
Abone Ol Google News
Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.
Teröristlerinkorkulu rüyası oldu

Teröristlerin
korkulu rüyası oldu

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Almanyadan itiraf gibi sözler

Almanya'dan itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.
Listede Türkiye yok

Listede Türkiye yok

​Dev ülkelere kısıtlama getirip Türkiye'yi önerdiler.
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...

Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Irak ekonomisi<br>Türkiye'yi bekliyor

Irak ekonomisi
Türkiye'yi bekliyor

​İş adamları ticaret hacminin iki katına çıkarılabileceğini düşünüyor.
Katırcıoğlu hala<br>mason kıskacında

Katırcıoğlu hala
mason kıskacında

​Hiçbir suçu olmamasına rağmen hastaneye kapatılmıştı.
Kültürel diplomasi

Kültürel diplomasi

Türk dizileri pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor.
İlk ziyaret Katar'a

İlk ziyaret Katar'a

​Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.
Avrupa<br>ülkelerine döneriz

Avrupa
ülkelerine döneriz

​Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı.
Macron'un<br>oyunu bozuldu

Macron'un
oyunu bozuldu

​Fransız dergisi Macron'un Libya'da bir tuzağa sıkışıp kaldığını yazdı.
Akar'dan<br>Pençe sunumu

Akar'dan
Pençe sunumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mantı esprisi toplantıya damga vurdu.
Yine Çakır<br>yine endişe

Yine Çakır
yine endişe

Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Tarihin 100 Akı

Tarihin 100 Akı

​2012 yılında yayın hayatına başlayan Derin Tarih Dergisi'nin 100.sayısı bayilerde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.