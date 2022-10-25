Gündem Adanada suç örgütüne yönelik operasyon 26 zanlı yakalandı
ADANA

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 26 zanlı yakalandı

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. 26 şüpheli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Adanada suç örgütüne yönelik operasyon: 26 zanlı yakalandı
26 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kentte, "nitelikli yağma" ile "kasten yaralama" suçlarını işlediği ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen 31 şüphelinin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, 25 adrese zırhlı ekiplerin desteğiyle operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin 5 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

15 PKK/KCK-YPG şüphelisi için şafak operasyonu: 200 polis aynı anda harekete geçti
GÜNDEM
15 PKK/KCK-YPG şüphelisi için şafak operasyonu: 200 polis aynı anda harekete geçti

Mersin'de Polis Özel Harekat ekipleri PKK'lılara operasyon yaptı
OYNAT 00:43
Mersin'de Polis Özel Harekat ekipleri PKK'lılara operasyon yaptı
Mersin'de, 15 terör örgütü PKK/KCK-YPG şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, A.I, S.S. ve S.N'nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları bulundu.

Çalışmalarda, şüphelilerden A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K'nin, Türkiye'nin yurtiçi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte kadro dağılımı...
ÖZGÜN
MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte kadro dağılımı...
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.
Zelenskiydensabırlı olun çağrısı

Zelenskiy'den
'sabırlı olun' çağrısı

​'Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz'
Meral Akşener TOGGun fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var

​Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak?

​Yeni Şafak, 12 Eylül'deki işkencelerle anılan cezaevini gezdi.

​İzmir'de feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti.

​Soğuk ve yağışlı havalara kısa bir mola.

​Almanya'dan dikkat çeken Ukrayna hamlesi.

Mersin'de şafak vakti PKK/KCK operasyonu.

​Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek.

​KHK'lı doktora alkışlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.