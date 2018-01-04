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Adana'da taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı - Adana haberleri

Adana'da taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı

Adana'da bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan cinayet zanlısının tartıştığı apartman yöneticisinin evi ile bahçede bulunan 3 aracı kundakladığı belirlendi. Olay yerinden çaldığı araçla kaçan zanlının kaza yapınca yakalanmamak için 3 taksi değiştirdiği, son bindiği taksinin sürücüsünü ise çıkan tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi. Öte yandan zanlının, kendisinden ayrılan nişanlısı Nurten A'yı kaçırmayı planladığı, olumsuz cevap alması durumunda kızı ve ailesini öldürmeyi planladığı iddia edildi.

Haber MerkeziAA
Taksiciyi vahşice katleden zanlının, eski nişanlısını ve ailesini öldüreceği ortaya çıktı.
Taksiciyi vahşice katleden zanlının, eski nişanlısını ve ailesini öldüreceği ortaya çıktı.

Adana'da dün taksi şoförünü öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlının sorgusu sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde taksi şoförü Yaşar Özgan'ı (58) öldürdüğü öne sürülen ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Fuat D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis yaptığı çalışmada, Fuat D'nin olay sabahı güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı apartmana gittiğini, burada tartıştığı apartman yöneticisi Nadir A'nın evini ve otoparktaki 3 aracı ateşe vererek park halindeki bir aracı çalarak kaçtığını belirledi.

Zanlı, güvenlik güçlerince 3 saat süren operasyonun ardından yakalanmıştı.

Daha sonra çaldığı araçla kaza yapan Fuat D'nin, izini kaybettirmek için 3 taksi değiştirdiği ve son olarak Yaşar Özgan'ın aracına bindiği tespit edildi.

Zanlının, Özgan'a Çiçekli Mahallesi'nde bir restoranda kahvaltı yapacağını söylediği, olay yerine geldiğinde ise sürücüden cep telefonunu ve arabasını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda taksi şoförünü bıçakladığı belirlendi.

Taksici boğazı kesilerek öldürüldü
GÜNDEM
Taksici boğazı kesilerek öldürüldü

Çantasından adeta cephanelik çıktı

  • Bu arada, zanlının yakalandığında sırt çantasında 3 tabanca, bir uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mermiler, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik ve 10 havai fişek bulunduğu öğrenildi.

Nişanlısı ve ailesini öldürme planı yaptığı iddia edildi

  • Fuat D'nin, kendisinden ayrılan nişanlısı Nurten A'yı kaçırmayı planladığı, olumsuz cevap alması durumunda kızı ve ailesini öldürmeyi planladığı iddia edildi.

Adana'nın dün merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförü bıçaklanarak öldürülmüş, kaçan zanlı özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

Taksicinin boğazını kesmişti: Nefes kesen operasyonla yakalandı
GÜNDEM
Taksicinin boğazını kesmişti: Nefes kesen operasyonla yakalandı

Özel harekattan film gibi operasyon
OYNAT02:09
Özel harekattan film gibi operasyon

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla yakalandı. Film gibi operasyon kameraya böyle yansıdı.
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