GündemAdanada terör operasyonu 47 gözaltı
ADANA

Adana'da terör operasyonu: 47 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör operasyonu: 47 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde 73 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi yakalandı.

Haber MerkeziAA
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ile diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği ve 700 polisin katıldığı operasyonda, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 5'i kadın, 10'u çocuk 47 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dev operasyon
GÜNDEM
Dev operasyon

KAPAT

YUKARI