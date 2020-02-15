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ADANA

Adana'da terör propagandası operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, 2 hafıza kartı ve bir örgüt üyesine ait fotoğraf ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.(Foto/İHA)
Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.(Foto/İHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övemeye ve teşvik etmeye çalıştığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi (Foto/DHA)

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.(Foto/DHA)

Adreslerde yapılan aramada, iki hafıza kartı ile dijital doküman, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.(Foto/DHA)

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da PKK'ya şafak operasyonu
OYNAT
Adana'da PKK'ya şafak operasyonu
Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Donan gölde tehlikeli hareket: Buzu kırıp balık avlıyorlar
FOTOĞRAF 16
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Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
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Göldeki kafesler ve tekneler de yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.
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Geçimini balıkçılıkla sağlayan ilçe halkı, tehlikeyi göze alarak yüzeyi buz tutan gölde Eskimo usulü balık avlamaya başladı.
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Balıkçılar, kazma, kürek ve demir çubuklarla göl yüzeyindeki buzları kırarak ağlarla sazan ve alabalık avlıyor.
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Yaklaşık 25 yıldır baraj gölünde avlandığını söyleyen balıkçı Hikmet Doğal, yazın kayıkla açılıp, kışın buzları kırarak avladıklarını söyledi.
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Göldeki buzları kazma kürek kullanarak kırdıklarını anlatan Doğal, Baraj gölüne attığımız ağların uçlarına işaretler koyuyoruz. Bu sayede göl buzlansa da ağımızın yerini kolayca bulabiliyoruz.
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Buz tutan gölde koyduğumuz işaretlerin bulunduğu noktaları kazma ve kürekle kırıyoruz.
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Ağın bir ucuna ip bağlayıp diğer ucundan çekiyoruz. Bu sayede balık dolu ağı çekerken, ikinci defa suların altına göndermek için ipi kullanıyoruz.
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Bazen ağımız dolu geliyor bazen de hiç yakalayamadığımız oluyor. Haftada birkaç kez avlanma imkanımız oluyor dedi.
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Tehlikeye rağmen geçimlerini bu işle sağladıklarını söyleyen Mithat Doğal ise, Buzla kaplı gölün tam ortasında durarak balık çıkarıyoruz. Yakaladığımız balıkları Van- Hakkari yolunda kurduğumuz tezgahlarda satıp geçimimizi sağlıyoruz diye konuştu.
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Donan gölde tehlikeli hareket: Buzu kırıp balık avlıyorlar
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.


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