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Adana'da tren kazası: 4 yaşındaki evlada son bakış

Adana'da Kurban Bayramının 1. gününde demiryolundan karşıya geçerken trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti. Bölge halkı, söz konusu alanda bu tür kazaların sıklıkla meydana geldiğini belirterek, alt geçit yapılması talebinde bulundu.

Haber Merkezi IHA
Olayın ardından acılı baba, rayların üzerinde yatan kızının cansız bedenine bakarken.
Olayın ardından acılı baba, rayların üzerinde yatan kızının cansız bedenine bakarken.

Kaza merkez Seyhan ilçesi, Mekan Mahallesinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğu Garam Naif arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar bir süre sonra mahalleyi ikiye bölen demiryolundan geçmek istedi. Naif'in arkadaşları karşıya geçerken kız çocuğu geçemeyince Adana'dan Mersin'e giden trenin altında kalıp feci şekilde can verdi.

Kız çocuğunun tren altında kaldığını gören vatandaşlar hemen olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak trenin altında kalarak hayatını kaybeden kız çocuğunun hayatını kaybettiğini gören sağlık ekipleri de bir şey yapamadı.

DHA
Acılı anne sinir krizi geçirdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Daha sonra olay yerine polis ekipleri gelerek önlem aldı. Bir süre sonrada kız çocuğunun çadırda kalan annesi Ayşe İbrahim ve babası Muhammet Naif olay yerine geldi. Baba Naif kızının raylar üzerideki cansız bedenine bakıp kaldı. Bir süre baba kızına bakarak gözyaşlarına boğulurken anne fenalık geçirdi.

İHA
Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
  • Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Alık ise, "Burada sürekli kaza oluyor. Bu raylarda ölen ilk çocuk değil. Buralara alt geçit yaptılar ama bir türlü tamamlanmadı. Biz bunun tamamlanmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi.
  • Bir vatandaş da kendi kardeşinin de raylardan geçerken kaza geçirdiğini belirterek, artık buna bir çözüm bulunmasını istedi.
  • Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
  • Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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