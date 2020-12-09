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ADANA

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ev eş zamanlı basıldı.

Adana’da şafak vakti eş zamanlı 'torbacı' operasyonu

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri özel harekat polislerinin desteğiyle torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ev eş zamanlı basıldı.
Adana’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ev eş zamanlı basıldı.

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ev eş zamanlı basıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ev eş zamanlı basıldı.

Baskın düzenlenen adresler dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
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Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkisinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 JT 9432 plakalı otomobilin geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti.
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Bunun üzerine harekete geçen ekipler ters istikamette kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü Baran K. ile S.A. ve T.A. ile ilgili Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, araçta yapılan aramada 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Bu arada otomobilde yapılan aramada 150 grum uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelilenden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine basın mensuplarına Yasaklar ne için var, çiğnenmek için dedi. Olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına da saldıran T.A. kendisine zarar vermeye çalıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
Bursa'da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis noktasında durdurulan araçtan 150 gram esrar maddesi çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler “uyuşturucu yok ekmek var” diye tepki gösterirken sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi.


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