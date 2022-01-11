Gündem Adanada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi
ADANA

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Haber Merkezi AA
Adanada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi
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Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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