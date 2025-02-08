Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: Günlük 2 milyon TL para aklayan 9 kişilik çete çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı banka hesaplarını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis oynandığını ve elde edilen paranın aklandığını tespit etti.

Şüphelilerden biri kadın biri çocuk

Şüphelilerden biri kadın biri çocuk

Siber polisler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin yasa dışı bahisten günlük olarak elde ettikleri 2 milyon TL'yi, kiraladıkları hesaplara aktararak aklamaya çalıştığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın, 1'i çocuk 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.