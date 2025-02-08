Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: Günlük 2 milyon TL para aklayan 9 kişilik çete çökertildi

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: Günlük 2 milyon TL para aklayan 9 kişilik çete çökertildi

11:018/02/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 2'si serbest bırakıldı.
Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 2'si serbest bırakıldı.

Vatandaşların banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı banka hesaplarını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis oynandığını ve elde edilen paranın aklandığını tespit etti.

Şüphelilerden biri kadın biri çocuk

Siber polisler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin yasa dışı bahisten günlük olarak elde ettikleri 2 milyon TL'yi, kiraladıkları hesaplara aktararak aklamaya çalıştığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın, 1'i çocuk 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Yasa dışı bahis
#adana
#operasyon
#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye çifte kazanç formülü çıktı! Rakam 34 bin lirayı çıkabilir: SSK ve Bağ-Kur emeklileri...