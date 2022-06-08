Adana'da yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı

Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheliler, Adana Merkez Otogarı'nda otobüsten inip bagajdaki iki margarin kutusunu alıp ayrıldı.
Polis, takibe devam ettiği zanlılar Ş.S. (37) ve A.A'yı (44) kısa süre sonra durdurup, şüphelilerin yanlarındaki teneke margarin kutularını narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile inceledi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine kutuları açan ekipler, üzerleri margarinle kaplanmış 12 pakette dokuz kilo 900 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.