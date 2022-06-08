Gündem Adanada yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı
ADANA

Adana'da yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı

Adana'da yolcu otobüsünde bagajlarındaki margarin kutularında 9 kilo 900 gram esrar ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin Diyarbakır'dan şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

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Haber Merkezi AA
Adanada yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı
Yakalanan uyuşturucu maddeler.

Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheliler, Adana Merkez Otogarı'nda otobüsten inip bagajdaki iki margarin kutusunu alıp ayrıldı.

Polis, takibe devam ettiği zanlılar Ş.S. (37) ve A.A'yı (44) kısa süre sonra durdurup, şüphelilerin yanlarındaki teneke margarin kutularını narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile inceledi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine kutuları açan ekipler, üzerleri margarinle kaplanmış 12 pakette dokuz kilo 900 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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