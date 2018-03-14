Adana'da yürekleri ağza getiren görüntü

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi 2002 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Tahvil ve Abdullah İlter isimli boyacılar bir binanın dışını boyamak için anlaştı. 7 katlı binanın dışını boyamaya başlayan işçiler, 6. kata geldiklerinde üzerinde durdukları iskele henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Bu sırada işçiler 6. katın demir şebekesine tutunarak mahsur kaldı. Çevreden olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, boyacıları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Kurtulan boyacılar işlerine devam etti.

GÜNDEM 4. kattan düştü çamaşır ipine takılınca ölümden döndü