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Gündem Adanadaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sene açılacak
ADANA

Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sene açılacak

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Kendi sınıfında Türkiye'de ilkleri barındıran Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inşallah bu sene trafiğe açmış olacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Adanadaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sene açılacak
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, 2021 yılında çok iyi işler ortaya koyduklarını belirterek, "Bütün teşkilatımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakanı'mızın bize gösterdiği hedefler çerçevesinde çalışmalarımıza devam ettik ve 49 tane projenin açılış ve temel atmasını yaptık ki; bunların birkaç tanesi temel atmadır; gerisi proje açılışıdır. Gururla bahsedeceğimiz en önemli eser 1915 Çanakkale Köprüsü. Onu 2022'nin hemen başında açmış olduk ama 4 yıllık bir emek sonunda trafiğe açmış olduk. Dünyanın en uzun tüneli olacak olan 14 bin 500 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nde kazı ve destekleme işlemlerini bitirdik, ışığı gördük. 2022 yılının sonu ya da 2023 yılının başında Zigana Tüneli'ni açacağız" dedi.

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu
DHA
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu

"BİRÇOK PROJEMİZİ 2023'TE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Daha sonra 2022 hedeflerinden bahseden Uraloğlu, "Hedeflerimizden bir tanesi, Aydın-Denizli yolunu bu sene bitirmek. En azından birinci kesimini bitirmek, hızlı bir şekilde yapım işlemlerine devam ediyoruz. Kendi sınıfında Türkiye'de ilkleri barındıran Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inşallah bu sene trafiğe açmış olacağız. Bölünmüş yollar kapsamında; yaklaşık 500 kilometrelik bölünmüş yolu daha ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız. Pandemi sürecinde Karayolları Genel Müdürlüğü olarak genel bir aksamamız olmadı. 2022 yılının da bu anlamda inşallah çok daha faydalı ve verimli geçeceğini düşünüyorum. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, birçok projemizi de o yıl taçlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yıl 2023'ün yatırımının yapılacağı yıl, o anlamda bütün arkadaşlarımızla birlikte sahadayız ve gayret ediyoruz" diye konuştu.

DHA

"AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK"

Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden akıllı yol ve akıllı köprü projelerine ilişkin de "Gerçekten de meteoroloji istasyonlarıyla, yolun sürücüyle, sürücünün yolla, bir sonrasında da sürücülerin birbirleriyle haberleşmesine kadar varacak akıllı yol ulaşım sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Ve ilk uygulama da Boğaziçi Köprüsü'ndeki ücret toplama sistemleri ile başlayan bir süreçti. Bundan sonra inşallah insanları daha güvenli bir trafikte seyrettirebilmek, çevreye daha az zarar vermek için ve aynı zamanda yolların kapasitesini tam anlamıyla kullanabilmek için akıllı ulaşım sistemlerini devreye geçiriyoruz. Aynı şekilde bu sistemlerle de önemli yapıları, köprüleri, anlık takip ediyoruz. Olabilecek olan herhangi bir harekette, deprem ve ani doğal afetler sonrasında olabilecek olan hareketleri de daha sağlıklı takip etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

DHA
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