Adana'daki CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi, diğer 26 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.'nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.