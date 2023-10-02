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Adana'daki CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Adana’da CHP idaresindeki Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine götürülenler arasında eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlun’un da bulunduğu belirtildi.

Semih Bozkuş
20:33 . 2/10/2023 Monday
Yeni Şafak
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu

Adana’da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Adliye'ye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üç kişi de ev hapsine alındı.

Tutuklanarak cezaevine götürülenler arasında eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlun’un da bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etmişti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına 29 Eylül’de şafak vakti operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulanmış; adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirilmişti.


CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet operasyonunda 34 kişi adliyeye sevk edildi
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet operasyonunda 34 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi, diğer 26 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.'nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


#Adana
#Belediye
#Rüşvet Operasyonu
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