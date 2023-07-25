Adana’daki deprem Kahramanmaraş'ı da salladı: Kentte büyük korku yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadı. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi. Adana Valisi Süleyman Elban, "Başta Kozan olmak üzere binalarda tarama yapılıyor. Henüz yıkılmış bir bina ihbarı gelmedi" ifadelerini kullandı. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken yine merkez üssü Kozan'da saat 10.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.