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Adana’daki deprem Kahramanmaraş'ı da salladı: Kentte büyük korku yaşandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş’ta da büyük bir korkuya neden olurken, Büyükşehir Belediye personelleri binayı tahliye ederek aşağı indi.

09:39 . 25/07/2023 Salı
IHA
Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi.



Yaşanan deprem sonrası, Kahramanmaraş halkı da büyük korku ve panik yaşadı.



Büyükşehir Belediyesi personelleri de, deprem sonrası binaları terk ederek cadde ve sokaklara indi.


Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.


#deprem
#kahramanmaraş
#adana
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