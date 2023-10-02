Adana'daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Adliye'ye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üç kişi ev hapsine alındı.

Ne olmuştu?

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etmişti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına 29 Eylül’de şafak vakti operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.