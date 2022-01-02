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ADANA

Adana'daki orman yangınında zarar gören ev ve ahırların yenisi yapılıyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören 21 ev ve 2 ahırın devlet desteğiyle yeniden inşası için temel atıldı. AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos 2020'de çıkan ve 8 mahallenin etkilendiği yangında zarar gören 21 ev ve iki ahırın yapımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlandı.

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Haber Merkezi AA
Adanadaki orman yangınında zarar gören ev ve ahırların yenisi yapılıyor
Arşiv

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri temeli atılan evleri yerinde inceledi.

Dağlı, muhtarlar ve yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Bölgede 8 mahalleyi kapsayan büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Dağlı, yangının yaralarını sarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Daha önce yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması yapıldığını anımsatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Bugün de TOKİ tarafından, yanan 21 ev ve 2 ahırın yeniden inşası için temel atıldı. Müteahhit firma sahibi inşallah 6 ay içinde vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğini, hatta daha erken bitirmeye çalışacağını ifade etti. Bizler de bölgede çalışmalar yapılırken eksik ve gözden kaçan bir mağduriyet olmaması için vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı yerinde dinliyoruz. Hükümetimizin üzerine düşen konularla ilgili muhtarlarımız vatandaşlarımızla istişarede bulunduk. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz ve ailelerimiz evlerinde, yaylalarında huzur ve sağlık içinde yaşamaya devam ederler. Burada bir tane bile mağdur vatandaş bırakmayacağız."

Dağlı, yangında zarar gören tarım arazileriyle ilgili ödemelerin de gelecek hafta içinde hesaplara yatacağını kaydetti.

TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor
EKONOMİ
TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor

TOKİ yüzlercesini uygun fiyatla satışa çıkarıyor: İşte arsaların bulunduğu 29 il
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TOKİ tarafından yapılan açıklamada; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabileceği bildirildi.
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Arsaların KDV’den muaf şekilde satılacağı bilgisi verilirken İzmir, Muğla, Gaziantep ve Adana’daki konut arsalarının, müstakil ev sahibi olmak isteyenler için fırsat olması bekleniyor.
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Tahmini bedeli 2 milyar 882 milyon 791 bin 98 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki 307 arsa; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunuyor.
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Arsalar için açık artırma oturumları 22 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Perşembe saat 10.30’da yapılacak.
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22 Aralık’taki açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’deki arsaların satışı yapılacak.
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23 Aralık’taki açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.
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Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Satışa ilişkin detaylı bilgiye \"www.toki.gov.tr\" ile ve \"0212 608 15 00\" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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İzmir’de yaşayan Ece Yentür, “Bahçeli bir ev hayalimiz var. Ailecek Çeşme’deki açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Çeşme çok pahalı bir bölge ama TOKİ ile daha uyguna arsa alabileceğimizi düşünüyoruz. Çeşme bölgesindeki arsalar bizim bütçemizi aşıyor. O bölgede arsa sahibi olmak hayal gibi bir şeydi” dedi.
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Yine İzmir’de yaşayan ve Aliağa ilçesinde arsa almak isteyen Mert Sarıgül ise “Aliağa’da ev yapabilmek için arsa almak istiyorum. Açık artırmayı takip edeceğim. TOKİ, daha uygun fiyatlar sunuyor. Bütçemize göre biz de arsa alıp istediğimiz şekilde düzen oluşturabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.
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TOKİ yüzlercesini uygun fiyatla satışa çıkarıyor: İşte arsaların bulunduğu 29 il
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 29 ilde 307 arsayı uygun fiyatlarla satışa çıkaracak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak. İşte arsaların bulunduğu iller..
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