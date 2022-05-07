İki askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber daha geldi: Ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu.

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