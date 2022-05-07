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ADANA

İki askerin şehit olduğu kazadan bir acı haber daha geldi: Ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu.

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Haber Merkezi AA
Adanadaki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu
Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 9 Nisan'da 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Dündar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak.

Kazada iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı

Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, durumu ağır olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar yoğun bakıma alınmıştı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

Adana'dan acı haber: İki asker şehit üç asker yaralı
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi.
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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
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Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
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Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Adana'dan acı haber: İki asker şehit üç asker yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada iki asker şehit oldu, üç asker de yaralandı.

Eski milletvekili miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini vurdu
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Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları’nda meydana geldi.
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MHP 23’üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında miras yüzünden borç- alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.
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Tartışmanın ardından aynı site içinde oturan ağabeyinin evinin önüne giden Kemalettin Nalcı'nın \"Aşağıya in burada konuşalım\" demesi üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı.
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İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.
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Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine gelen<br>sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Eskim milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Öte yandan, Nalcı’nın ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olaya ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.
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Öte yandan, Nalcı’nın ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olaya ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.
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Öte yandan, Nalcı’nın ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olaya ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.
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Eski milletvekili miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini vurdu
MHP Tekirdağ eski milletvekili Kemalettin Nalcı, miras nedeniyle tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı'yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Nalcı'nın, ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yakalanmışlardı: Sınır dışı edilen 192 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
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İstanbul genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Bu kapsamda farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
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D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi.
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Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.
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Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
İstanbul'da yakalanmışlardı: Sınır dışı edilen 192 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.


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