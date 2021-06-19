Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini Bakan Soylu tanıttı

Adana’da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır” ifadelerini kullandı.
Adana'ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz #YakıştıMıYakıştı 👏👏👏
Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır...
➡️ @TCNufus
“Hayatımızın her anında” pic.twitter.com/1TzGLMAQAR
Adana'ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz #YakıştıMıYakıştı 👏👏👏