Gündem Adanadaki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini Bakan Soylu tanıttı
ADANA

Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini Bakan Soylu tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Adana'daki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin yeni konseptini paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımında, "Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Adanadaki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini Bakan Soylu tanıttı
Adana'da yeni konsept ile hizmet verecek Nüfus Müdürlükleri

Adana’da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır” ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
OYNAT 01:51
Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, 'Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar' ifadelerini kullandı.
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