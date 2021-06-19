Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini Bakan Soylu tanıttı

Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, 'Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar' ifadelerini kullandı.