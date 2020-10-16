Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Nefes kesen operasyon Polis drone ile tespit edip harekete geçti
ANKARA

Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelmişlerdi: Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon: Polis drone ile tespit edip harekete geçti

Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü polisi harekete geçirdi. Drone ile araçları tespit edilen silah kaçakçılarına yönelik nefes kesen operasyon sonrasında 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.
Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti.

Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.
Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

SİLAHLAR VALİZDEN ÇIKTI

Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

Terör örgütüne ağır darbe
GÜNDEM
Terör örgütüne ağır darbe

Cepheden kaçıyor mezarlığı vuruyor
DÜNYA
Cepheden kaçıyor mezarlığı vuruyor
Abone Ol Google News
Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Baldızı ile bacanağını öldüren katil, kan donduran detayları anlattı.
Sıfır otodabir ayıp daha

Sıfır otoda
bir 'ayıp' daha

Aracı iade edip parasını geri alacak.
S-400lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

İstanbul'dan atılıp Tokat'taki hedefi vuracak.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

Yeni istihdam<br>paketi geliyor

Yeni istihdam
paketi geliyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı.

Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da..
Trump'ın<br>gergin gecesi

Trump'ın
gergin gecesi

Sorular terletti: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim.
Ben bunları<br>hak etmedim

Ben bunları
hak etmedim

​Salça kazanı cinayetinde pes dedirten savunma.
Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon

Polis drone ile tespit edip harekete geçti.
Kritik atama

Kritik atama

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
Ekonomi

Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

'Ayıplı' çıkan sıfır otomobillere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, uzun süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.
Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış
Dünya

Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için Türkiye'nin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu durumdan rahatsız olan Batı, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten geri durmuyor. Son olarak Fransız haber sitesi France 24, Türkiye karşıtı yalan haber yaparak bir skandala daha imza attı. 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurdu.

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Gündem

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.