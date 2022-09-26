Gündem Aday bize sorulmadı bari vekilimiz olsun Hakkaniyet gözetilmeli
ANKARA

Aday bize sorulmadı bari vekilimiz olsun: Hakkaniyet gözetilmeli

İlk tur görüşmelerde ortak aday belirleyemeyen altılı masa, ikinci tur görüşmelere ortak liste tartışmasıyla giriyor. Masanın ortakları, Meclis’te grup kuracak kadar garanti milletvekili istiyor. Hesaplar buna göre yapılıyor.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Aday bize sorulmadı bari vekilimiz olsun: Hakkaniyet gözetilmeli
Meclis’te grubumuz olsun şartı.

CHP’nin başını çektiği 6’lı masada partiler, Meclis için ‘grup’ hesapları da yapıyor. Masada, 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul ve Ankara ile 2 seçim bölgesinden oluşan İzmir’de ortak listeler hazırlanırken, CHP ve İYİ Parti, listelerin Meclis’teki sandalye dağılım tablosunu en az etkileyecek şekilde belirlenmesini talep ediyor. DEVA ve Gelecek Partilerinde ise ittifak oyunun yüksek olduğu bölgelerde kendilerinin gözetilmesini isteyen sesler yükseliyor.

BİZ DE YER ALMALIYIZ

Bu çerçevede DEVA ve Gelecek, 2 Ekim öncesinde ortak liste çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. DEVA kulislerinde “Her partinin güçlü olduğu seçim bölgelerinde milletvekili listelerinin belirlenmesinin gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri dillendiriliyor.

HAKKANİYET GÖZETİLMELİ

Gelecek Partisi kaynakları da bu noktada DEVA Partisi ile aynı kanaati taşıyor. Gelecek Partili bir teşkilat yöneticisi, ortak liste çalışmalarında hakkaniyet gözetilmesi gerektiğini belirtiyor.

Deva Partisi garanti peşinde

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2 Ekim öncesinde masadaki diğer beş liderle ayrı ayrı görüşmesi ve görüşmeleri de genel merkezlerin dışında yapması dikkat çekmişti. Babacan’ın 2 Ekim’de masaya ortak liste çalışmalarını içeren bir dizi dosya ile oturması bekleniyor.

Financial Times'tan altılı masa yorumu: Dağıldı dağılacaklar
DÜNYA
Financial Times'tan altılı masa yorumu: Dağıldı dağılacaklar

Milli Takım dibi gördü!

Milli Takım dibi gördü!

A Milliler, deplasmanda Faroe Adaları'nı yenemedi.
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna cevap verdi

Kuntz, Faroe Adaları maçından sonra gerçeklere dikkat çekti.
Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür etti

​Annesinin kafasını kesip balkondan attı, valilik açıklama yaptı.

Satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı...

Bursa'nın en lezzetli festivali

Bursa'nın en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki.
Vinç yardımıyla çıkarıldı

Vinç yardımıyla çıkarıldı

​İSKİ çalışması sırasında kamyonet çukura düştü.

​Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı.

​Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.