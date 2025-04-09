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Aday olamadığı için Özel ile tartışmıştı: Berhan Şimşek CHP kurultayının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu

Aday olamadığı için Özel ile tartışmıştı: Berhan Şimşek CHP kurultayının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:539/04/2025, Wednesday
G: 9/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Berhan Şimşek, Özgür Özel’e rakip olarak genel başkanlığa aday olacağını duyurmuş, ancak adaylık başvurusu kabul edilmemişti.
Berhan Şimşek, Özgür Özel’e rakip olarak genel başkanlığa aday olacağını duyurmuş, ancak adaylık başvurusu kabul edilmemişti.

CHP'nin pazar günü düzenlenen olağanüstü kurultayında aday olamayan ve Özgür Özel ile tartışma görüntüleri basına yansıyan eski milletvekili Berhan Şimşek, kurultayın iptali talebiyle YSK'ya başvuruda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Parti, kayyum atanacağı iddiaları üzerine 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultay sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e karşı adaylığını duyurdu. Ancak Şimşek’in genel başkanlık başvurusu kabul edilmedi.


CHP yönetimine tepki göstermişti


Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek,
"İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil."
diye konuştu.


Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.


Kurultay divan başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Berhan Şimşek'i yalanlayarak, "Bırakın 5 dakikayı, Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır." dedi.


Şimşek'in aday olamadığı, Özgür Özel'in yeniden seçildiği kurultayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


YSK'ya başvurdu


Adaylık için başvurusu kabul edilmeyen Şimşek'in, CHP kurultayıyla ilgili YSK'ya başvurduğu öğrenildi.


Şimşek'in itiraz dilekçesinde kurultayın iptal edilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.


Zehir zemberek sözler kullanmıştı


Kurultayın yapıldığı gün başvurusunun reddedildiğini öğrenen Berhan Şimşek, salon önünde Özgür Özel ve CHP yönetimine zehir zemberek sözlerle yüklenmişti.



YouTube
Berhan Şimşek Özgür Özel ile tartıştı.
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Şimşek,
"Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu."
dedi.

Berhan Şimşek tepkisinde şu ifadeleri kullandı:


Dün akşamdan beri büyük bir baskı altında, bir saatlik uykuyla salona geldik. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, bu adaylar nasıl yarışacak. Çok üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin holdingi değildir. Bu örgüt kimsenin marabası değildir. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığına adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum.



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