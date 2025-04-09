Aday olamadığı için Özel ile tartışmıştı: Berhan Şimşek CHP kurultayının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu

"İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil."