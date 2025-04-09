Aday olamadığı için Özel ile tartışmıştı: Berhan Şimşek CHP kurultayının iptali için YSK'ya başvuruda bulundu

CHP'nin pazar günü düzenlenen olağanüstü kurultayında aday olamayan ve Özgür Özel ile tartışma görüntüleri basına yansıyan eski milletvekili Berhan Şimşek, kurultayın iptali talebiyle YSK'ya başvuruda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Parti, kayyum atanacağı iddiaları üzerine 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultay sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e karşı adaylığını duyurdu. Ancak Şimşek’in genel başkanlık başvurusu kabul edilmedi.
CHP yönetimine tepki göstermişti
Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.
Kurultay divan başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Berhan Şimşek'i yalanlayarak, "Bırakın 5 dakikayı, Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır." dedi.
Şimşek'in aday olamadığı, Özgür Özel'in yeniden seçildiği kurultayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
YSK'ya başvurdu
Adaylık için başvurusu kabul edilmeyen Şimşek'in, CHP kurultayıyla ilgili YSK'ya başvurduğu öğrenildi.
Şimşek'in itiraz dilekçesinde kurultayın iptal edilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.
Zehir zemberek sözler kullanmıştı
Kurultayın yapıldığı gün başvurusunun reddedildiğini öğrenen Berhan Şimşek, salon önünde Özgür Özel ve CHP yönetimine zehir zemberek sözlerle yüklenmişti.
Berhan Şimşek tepkisinde şu ifadeleri kullandı: