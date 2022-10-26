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Adaya ayrı partilere ayrı seçim vizyonu

2023 seçimleri için 6’lı masada farklı bir formüle başvurulması planlanıyor. Buna göre, masayı oluşturan partilerin kendileri için ayrı, masa için ayrı bildirileri olması bekleniyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Adaya ayrı partilere ayrı seçim vizyonu
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2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de seçim beyannamelerine yoğunlaştı. Bu çerçevede 6’lı masada farklı bir formüle başvurulması planlanıyor. Buna göre, masayı oluşturan partilerin kendileri için ayrı, masa için ayrı bildirileri olması bekleniyor. Seçimlere ittifak dâhilin de mi girileceği yoksa yeni bir strateji mi belirleneceği masada belirsizliğini korurken 6’lı masada belirlenecek cumhurbaşkanı adayı için seçim beyannamesi ve yol haritası da oluşturuluyor. Ancak beyannamenin herhangi bir maddesinin bir parti ile çelişmesi durumunda o maddenin 6’lı masa beyannamesine girmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan 6’lı masadaki siyasi partilerin kendi seçmenine hitap edebileceği söylemleri, stratejilerini de açıklayacağı bir vizyon programı yapacağı ifade ediliyor. Partiler burada 6’lı masada diğer partilerin onayı olmayan, diğer partilerin yapısına hitap etmeyen söylemleri koruyabilecek.

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