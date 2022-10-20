Gündem Adayım diyemiyor canlı yayına gel diyor CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğana meydan okuyormuş
POLİTİKA

Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimi için meydan okuduğu CHP Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamaktan çekinirken, Erdoğan'ı canlı yayına davet etti. Tokat'ta Erdoğan'a meydan okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkanları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al, arzu edersen prompterını al vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu “İnşallah 2023'te bir kez daha eser siyaseti, yalan ve iftira siyasetine galabe çalacaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açık çağrı yaptı.

'GÜCÜN YETİYORSA ÇIK KARŞIMA'

Erdoğan, “Madem kendine güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza" dedi.

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'TEK BAŞIMA ÇIKACAĞIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'nın çağrısına sessiz kalırken, konuyu çarpıtıp yeni bir gündem oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Dün Osmaniye'den meydan okudum şimdi Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkanları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al, arzu edersen prompterını al vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

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