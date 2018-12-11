Adaylara proje timi

AK Parti’de aday belirleme sürecinin sonuna gelindi. İl ve büyükşehirlerin büyük bölümünde AK Parti’nin adayları belirlendi. Kalan 7 il ve ilçe belediyelerinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Adayları belirlenen kentlerde yoğun bir mesai başladı. Açıklanan belediye başkan adayları, bulundukları seçim merkezinde hayata geçirecekleri projeleri olgunlaştırmak için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda her seçim bölgesi için bir proje ekibi oluşturularak çalışmalar sürdürülüyor. Proje ekipleri ilk etapta o kentte yaşayanların beklenti ve talepleri ile seçim bölgesinin öncelikli sorunlarını tespit ediyor. Beklentilere ve sorunlara cevap olacak projeler bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkıyor.

ÖZEL LANSMAN

Projelerde yerel mimari ve kentin tarihi dokusu göz önünde bulundurulacak. Ayrıca kentin trafik, ulaşım, altyapı gibi eksikleri öncelikli olarak projelerde yer alacak. Kentlere özgü dev projeler özel bir lansmanla kamuoyuna duyurulacak. Yerel politikaların yanı sıra AK Parti’de tüm Türkiye’de uygulanacak projeler de üretilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL YAŞAM ALANLARI

Başkent de AK Parti’nin adaylarını açıkladığı iller arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara için yeni projeler için kolları sıvadı. Ankara için oluşturulan proje ekibi çalışmalarına başladı. Başkent Ankara’yı 2023 yılına taşıyacak hedefler bu ekip tarafından belirlenecek. Ankara için başlatılan çalışmalarda kentin daha modern bir hale getirilmesi ve kentte yaşayanların konforunun artırılması öncelikli olacak. Devam eden projeler de en kısa sürede tamamlanacak.

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Projeler arasında Elmadağ kayak merkezi, çocuklar için özel yaşam alanlarının oluşturulması var. Sokak hayvanları için modern barınaklar inşa edilmesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.