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Adaylık için ‘O piti piti’ oynayın: Açık hesap 14 Mayıs’ta görülecek

MHP lideri Bahçeli, “Açık hesap 14 Mayıs’ta sandıkta görülecektir” diyerek 6’lı Masa’ya yüklendi: Noterde kurayla adaylarını tespit etmeleri bir seçenek. Kısa ve uzun çöp çekilişiyle çıkarabilirler. ‘O piti piti karamela sepeti’ tekerlemesiyle de muhtemel adaylarını bularak ilân edebilirler. Bu da olmazsa, Biden’ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 6’lı Masa’ya tepki gösterdi, seçime dair net mesajlar verdi. Bahçeli özetle şunları söyledi: “Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu gün aşırı söyleyen çapulcular vardı. Millet ve vatan uğruna kendi bindiği gemiyi denizin ortasında yakacak kadar kaygıyı ve korkuyu yenmiş bir davanın mensuplarını elinde kibrit kutusuyla tehdit etmeye çalışan densizler ve denyolar vardı. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde cumhurun zafer sancağını el ele verip kaldıracağız. Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, Anayasa’ya uygundur,

ahlaken ve hukuken de meşrudur.”

KURAYLA BELİRLEYİN

6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını açıklayamamasına da değinen Bahçeli şöyle devam etti: “İttifak ortağı partilere hakim olan panik havası gözlerden kaçmıyor. 13 Şubat’ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala da cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır.”

O PİTİ PİTİ KARAMELA SEPETİ

  • “Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihli adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa ‘O piti piti karamela sepeti’ tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşmıyorlarsa, Beyaz Saray’a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden’in son talimatını alarak karşımıza çıkarlar.”

YIKIM BEYANNAMESİ

6’lı Masa’nın açıkladığı metne de değinen Bahçeli, “Sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur. Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Gündeme taşınmış olan bu metin, bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye’yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kast eden sancılı ve ucube bir dayatmadır” dedi.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#6'lı Masa
#Seçim
#Adaylık
8 dakika önce
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Adaylık için ‘O piti piti’ oynayın: Açık hesap 14 Mayıs’ta görülecek
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