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Adil Öksüz'ün baldızına 'hapis' cezası

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetil, FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu
Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetil, FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu

Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında açılan dava, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Belkıs Nur Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı.

Görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan beraat, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tetik'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, 'anayasayı ihlal' suçundan ise beraat kararına hükmetti.

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