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Adım adım yerel seçimlere: MHP 55 belediye başkan adayını daha duyurdu

MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayını daha kamuoyuna duyurdu.

17:34 - 26/01/2024 Cuma
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Arşiv

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. Adayların 2'sinin büyükşehir ilçe ve 53'ünün de belde belediye başkan adayları olduğu belirtildi.


MHP'den yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleri yer aldı.




#MHP
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