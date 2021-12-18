Adının verildiği kültür merkezinde Başak Cengiz için mevlit okutuldu

Babası Avni Cengiz, kızının iş için İstanbul'a gittiğini, hayatını kaybetmeseydi 4 gün sonra Ankara'ya döneceğini söyledi. 9 Kasım akşamı kızını aradığını, ancak ulaşamadığını belirten Cengiz, daha sonra ölüm haberini aldıklarını anlattı.

Avni Cengiz, "Bugün yaş günüydü, Başak yaşasaydı muhtemelen yaş günü yapacaktı, 29'una girmiş olacaktı. Bugün hem yaş günü hem de 40 mevlidi. Acımız büyük, Başak'ı hiç unutamıyoruz. Kalsaydı çok fazla şey yapacaktı ama maalesef fırsat vermediler." diye konuştu.

Annesi Beyhan Cengiz ise gözyaşları içinde şunları ifade etti:

"Bugünün aslında benim en mutlu günüm olması lazımdı. Yavrumu kucağıma almıştım ama bugün alamadım. Ona Kur'an-ı Kerim gönderdim, hediyemi yolladım. Şimdi onun buna ihtiyacı var. Okuyanlardan, bir kelime yollayanlardan da Allah razı olsun. Devamlı yolladılar, benim yavrumu dua ile bezediler. Yaş gününde dualar ederek hediye gönderdiler. Hepsine teşekkür ederim. Allah hiç kimseye böyle acı vermesin."

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Nişanlısı Mahir Mızrak da Başak'tan ayrılalı 40 gün olduğunu, ancak acısının hiç geçmediğini ve geçmeyeceğini vurgulayarak, "Sevdiğimin doğum günü çiçeğini mezara bıraktım. Tarif edilebilir şeyler değil bunlar. Allah kimsenin başına vermesin. Doğum günün kutlu olsun Başak. Seni çok seviyorum." dedi.

FOTOĞRAF 34 İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı. SPOR VE CİNAYET NOTLARI<br><br>Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu. Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Söz konusu kesici alet koleksiyonunun fotoğrafları ortaya çıktı.

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