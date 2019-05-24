Adıyaman Eğriçay ile nefes alacak

Adıyaman’ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibi, seçim sürecinde vadettiği Millet Bahçesi’nin ilk adımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinç Yalçın ve Kentsel Tasarım Şube Müdürü M. Nazım Özen’le bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Yalçın ve Özen’in yanı sıra ilgili belediye personeli ile birlikte, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğriçay Peyzaj ve Rekreasyon Avan Projesi üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, Adıyamanlıların millet Bahçesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

DERE ISLAHI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Ankara’da görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle hız kazanan proje hakkında teknik bilgileri de kamuoyuyla paylaşan Başkan Kılınç, ‘Adıyaman’a nefes aldıracak proje’ olarak kabul edilen Eğriçay Projesi için dere ıslahı çalışmalarının DSİ tarafından devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

HASAT BAHÇEDE SATILACAK

“Seçim öncesinde gündeme getirdiğimiz en önemli projelerimizden bir tanesi olan Eğriçay Millet Bahçesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Projemizde; cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, 15 Temmuz Anıtı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları bulunuyor.”