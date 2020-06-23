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ADİYAMAN AKTÜEL

Adıyaman haberleri... Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası görüldü

Adıyaman'da görüntülendi nesli tükenme tehlikesi altında: Sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağasına rastlandı. Köye gelerek incelemede bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Fırat kaplumbağası
Fırat kaplumbağası

Adıyaman Samsat'a bağlı Gölpınar köyünde Atatürk Barajı kıyısında avlanan balıkçılar, ağlarına farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.

Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağayı incelemek için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi.

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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, köye gelerek incelemelerde bulundu.

AA
Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağayı incelemek için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi.

Yıldız, yaptığı incelemede, kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.

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AA
Kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu belirlendi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, yakalanan kaplumbağanın, neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:

  • "Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle'nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar."

Yıldız, kaplumbağanın sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra doğal ortamına salındığını kaydetti.

Adıyaman'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşıyor
FOTOĞRAF 6
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Adıyaman Samsat'a bağlı Gölpınar köyünde Atatürk Barajı kıyısında avlanan balıkçılar, ağlarına farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.
Title
Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağayı incelemek için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, köye gelerek incelemelerde bulundu.
Title
Yıldız, yaptığı incelemede, kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.
Title
Yıldız, yaptığı açıklamada, yakalanan kaplumbağanın, neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:
Title
Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle'nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar.
Title
Yıldız, kaplumbağanın sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra doğal ortamına salındığını kaydetti.
Adıyaman'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşıyor
Adıyaman Samsat'a bağlı Gölpınar köyünde Atatürk Barajı kıyısında avlanan balıkçılar, ağlarına farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.


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