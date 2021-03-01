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Adıyaman haberleri: Sincik'te bulundu, 70 milyon yıllık fosil

Adıyaman'da bulundu: Kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kaya parçasında 70 milyon yıllık bir fosil bulundu. Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Sincik'te bulunan fosil.
Sincik'te bulunan fosil.

Sincik ilçesine bağlı Şahkolu köyü sınırlarında 70 milyon yıllık bir fosil bulundu. Avcılık yaptığı esnada dinlenmek için oturduğu kaya parçasının yüzeyindeki farklı şekildeki kabartmayı fark eden Mehmet İz isimli vatandaş durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.

İHA

Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu
GÜNDEM
Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu

Mehmet İz’in ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan’a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.

Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi. Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan ve Mehmet İz, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulundu.

İHA


Fosili fark eden Avcı Mehmet İz, ava giderken oturduğu kaya parçasındaki fosilin dikkatini çektiğini ve yetkililere bilgi verdiğini söyledi.


Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise Gastropod aleminden olan olan bu fosilin yumuşakça grubundan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır."

Adıyaman'da bulundu: Kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil
FOTOĞRAF 5
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Avcılık yaptığı esnada dinlenmek için oturduğu kaya parçasının yüzeyindeki farklı şekildeki kabartmayı fark eden Mehmet İz isimli vatandaş durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Mehmet İz'in ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan'a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.
Title
Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık Gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi. Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi.
Title
Müze Müdürü Mehmet Alkan ve Mehmet İz, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulundu.
Title
Fosili fark eden Avcı Mehmet İz, ava giderken oturduğu kaya parçasındaki fosilin dikkatini çektiğini ve yetkililere bilgi verdiğini söyledi.
Title
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise Gastropod aleminden olan olan bu fosilin yumuşakça grubundan olduğunu belirterek, “Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır diye konuştu.
Adıyaman'da bulundu: Kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kaya parçasında 70 milyon yıllık bir fosil bulundu.

Kayseri'de keçi otlatan çoban buldu: 7,5 milyon yıllık
FOTOĞRAF 6
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Geçen yıl eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yılki kazı çalışmaları Haziran ayında yeniden başladı. Kasım ayı sonuna kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda bir ilk yaşandı.
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Kazıda dünyada ilk kez olduğu belirtilen tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.
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Kazı alanında incelemede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaklaşık 7,5 milyon yıla tarihlendirilen 'Choerolophodon' cinsine ait bir fosil bulduk. Günümüz fillerinin atası olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar kafatası ve alt çenesinin tam olarak bulunduğu ilk fosil olarak dünya literatürüne girdi. Kazıları devam ettirip, tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz dedi.
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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, Kazı ekibimiz dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan filin atası olarak değerlendirilen 7,5 milyon yıl önce yaşamış 'Choerolophodon' cinsine ait canlının fosilini buldu. Bölgede yapılan çalışmaların uzun yıllar sürmesi bekleniyor. Bu kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan fosilleri görmek için Alman ve Finlandiyalı bilim insanları Kayseri'ye gelmek istiyor. Bu bölge daha fazla sürprizlere gebe görünüyor. Bulunan fosil, alçılama yöntemi ile kazı yerinden alınarak bilim merkezine götürülecek diye konuştu.
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Bölgedeki çalışmaların 30 yıl sürmesi bekleniyor.
Kayseri'de keçi otlatan çoban buldu: 7,5 milyon yıllık
Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.
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