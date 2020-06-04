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ADİYAMAN

Adıyaman’a 70 gün aradan sonra ilk uçuş

Normalleşme adımları kapsamında Adıyaman Havalimanı’na 70 gün aradan sonra ilk uçuş yapıldı. Maskesi bulunmayanlar havalimanına alınmıyor.

Haber Merkezi İHA
Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağına, havalimanına ait itfaiye araçları tarafından su püskürtüldü.
Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağına, havalimanına ait itfaiye araçları tarafından su püskürtüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 70 gündür yapılamayan uçak seferleri bugün itibariyle yeniden başladı. İstanbul’dan Adıyaman Havalimanı’na ilk uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağına, havalimanına ait itfaiye araçları tarafından su püskürtüldü.

Sevinçle karşılanan yolcu uçağı, yolcuları bıraktıktan sonra Adıyaman’dan yolcu alarak İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Adıyaman Havalimanı’na gelen yolcuların ateş kontrolleri havalimanı girişinde yapılıyor.

Maskesi bulunmayanlar havalimanına alınmıyor

Adıyaman Havalimanı’na gelen yolcuların ateş kontrolleri havalimanı girişinde yapılıyor. Sosyal mesafeye uyulan havalimanında aynı zamanda maskesiz yolcuların maske takmaları isteniyor. Maskesi bulunmayanlar havalimanına alınmıyor.

Adıyaman Havalimanı’na gelen yolcuların ateş kontrolleri havalimanı girişinde yapılıyor.

Yolculuk süreleri bitene kadar maskeler çıkarılmıyor

Havalimanında işlemleri tamamlanan yolcular uçaklara alındıkları esnada kendilerine uçak görevlileri tarafından hijyen setleri dağıtılıyor.

Uçaklara maskeli şekilde alınan yolcular, yolculuk süreleri bitene kadar maskelerini hiçbir şekilde çıkartmamaları konusunda da uyarılıyor.

İstanbul-Adıyaman arasında her gün 1 kere geliş-gidiş şeklinde sefer yapılacağı belirtildi. Adıyaman Havalimanı’nda Salı ve Cuma günleri ise Ankara-Adıyaman, Adıyaman-Ankara seferleri yapılacak.

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