Gündem Adıyamanda 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
ADIYAMAN

Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi

Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen sağlıksız 400 kilogram ağırlığında sucuk ele geçirilerek imha edildi.

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Haber Merkezi İHA
Adıyamanda 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Gündem

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otogarda, piyasaya sürülmek istenilen 400 kilo markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilen sucuk ele geçirdi. Zabıta ekipleri siyah poşetler içerisinde fark ettikleri sucuklar ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede sucukların markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilerek imha edilmesine karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri sucukları çöp toplama alanında imha etti.

Merdivenaltı midyecilere suçüstü: Sağlıksız koşullarda üretilen 100 kilo midyeye el konuldu
GÜNDEM
Merdivenaltı midyecilere suçüstü: Sağlıksız koşullarda üretilen 100 kilo midyeye el konuldu

Çakma deterjan operasyonu: Ünlü markalarında ambalajında market ve bakkallarda satacaklardı
FOTOĞRAF 5
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde halk sağlığını tehdit eden ve merdiven altı olarak tabir edilen sahte deterjan ile temizlik ürünleri imal edilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.
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İş yerine yapılan operasyonda, üzerlerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış 2 bin barkodlu, kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, üretim izni olmadığı tespit edilen çeşitli ebatlarda 2 bin 500 yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kimyasal ürüne el konuldu.
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İş yerinde ayrıca çeşitli markalara ait çok sayıda etiket, bidon, ambalaj, koli, rulo ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi.
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Sağlıksız ortamda üretimi yapılan sıvı temizlik malzemelerinin ünlü firmaların etiketiyle kentteki bakkal ve marketlere verilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
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Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, iş yeri ise Yenişehir Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.
Çakma deterjan operasyonu: Ünlü markalarında ambalajında market ve bakkallarda satacaklardı
Diyarbakır'da sahte deterjan ve temizlik ürünü üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 bin 500 sahte ürün ele geçirildi.
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