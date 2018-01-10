Adıyaman'da Açık Ceza İnfaz Kurumunda 67 tutuklu hastanelik oldu

Adıyaman'da, gün içerisinde ilaçlama çalışmasının yapıldığı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 67 tutuklu ve hükümlü, hastanelik oldu.
Musalla Mahallesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde akşam saatlerinde bazı tutuklu ve hükümlüler rahatsızlandı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 67 kişiye müdahale edildi.
Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumunun iyi olduğu, bir kısmının taburcu edilmeye başlandığı belirtildi.
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