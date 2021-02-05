Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

Boğaziçi Üniversitesi'nin sapkınlar kulübü kapatıldı

Her fırsatta, Türkiye'nin milli, dini ve tüm toplumsal değerlerini aşağılamaya teşebbüs eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBTİ kulübü kapatıldı. Tacize varana kadar bir çok skandalla gündeme gelen kulübün sabıkası kabarık