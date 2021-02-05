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Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü - Adıyaman son dakika haberleri

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

AA

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.


AA

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

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