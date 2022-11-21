Gündem Adıyamanda karantinaya alınan mahallelerde kuduz aşısı çalışmaları sürüyor
ADIYAMAN

Adıyaman'da karantinaya alınan mahallelerde kuduz aşısı çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da ölen kedide kuduz hastalığının tespiti üzerine karantinaya alınan iki mahallede aşı çalışmalarına devam ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Söz konusu mahallelerde 6 ay boyunca karantina devam edecek, hayvan giriş çıkışları yasak ya da kontrolümüz altında olacak" dedi.

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Haber Merkezi AA
Adıyamanda karantinaya alınan mahallelerde kuduz aşısı çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası uygulanıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da kuduz vakasına rastlandığı açıklanan Sümerevler ile Bahçecik mahallelerinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise sahipli hayvan sahiplerine ulaşarak kuduz aşılarının yapılmasını sağlıyor. Ayrıca köyde yaşayan büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerinin çoban köpeklerine de aşı yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kent kırsalında İl Özel İdaresi, kentte de Adıyaman Belediyesi ekipleriyle hummalı çalışma yürüttüklerini belirten Kıyas, "Kırsalda sahipli 50 çoban köpeğine, merkezde de 10 hayvana kuduz aşısı yaptık. Bu çalışmalarımız sürüyor. 6 ay boyunca iki mahallemizde karantina devam edecek, hayvan giriş çıkışları yasak ya da kontrolümüz altında olacak." diye konuştu.

Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası
GÜNDEM
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz da, kentte kuduz vakasına rastlanılmasının ardından ekiplerin hızlıca çalışma başlattıklarını söyledi.

Ayaz, "236 hayvana aşılama yaptık ve bunları köpekte küpeleme, kedide de boyalama yöntemi ile kayıt altına alıyoruz. Ekiplerimiz, kısa sürede aşılama çalışmalarının birçoğunu tamamladı" dedi.

Vatandaşlara tedirgin olmamaları konusunda hatırlatmada bulunan Ayaz, "Korkulacak ve panik yapılacak bir durum söz konusu değil, kentte ve söz konusu mahallelerde semptom, bulaşı ve ölüm yok. Bu da iyiye işaret. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz kentteki bütün hayvanların aşılarını tamamlamak" diye konuştu.

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