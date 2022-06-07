Adıyaman’da kayalıklar arasına gizlenmiş ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetinde, kırsal alanda kayalıklar arasında gizlenmiş halde olan ve 2016/2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof silah ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman'da ele geçirilen PKK'ya ait malzemeler arasında bir adet seri numarası bulunmayan AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, dört adet AK-47 kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 120 adet 7,62X39 AK-47 kaleşnikof marka silaha ait fişek, 18 adet büyük pil, beş top 100 metrelik toplamda 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 350 kilogram gübre olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 60 kilo toz şeker, 50 kilo bulgur, 40 kilo pirinç, 50 kilo makarna, 10 litre zeytinyağı, sekiz litre ayçiçek yağı, 10 kilo siyah poşet içerisinde çay, altı kilo krem çikolata, 12 kilo tuz, 10 ilo zeytin, 100 kilo un, bir adet tencere, beş kilo toz deterjan, 50 adet hazır çorba, iki adet 12 kilogramlık boş mutfak tüpü, beş adet 200 litrelik jelikan bidon, üç adet 100 litrelik jelikan bidon, dört adet M-16 şarjörü, bir adet mont, 91 adet 5,56X45 mm M-16 silahına ait fişek yer aldı.
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Ele geçirilen ve delil niteliği taşımayan malzemelerin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildiği ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerek kırsalda gerekse merkezdeki soruşturmaların derinleştirildiği öğrenildi.