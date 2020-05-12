Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı: 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

Şanlıurfa'nın en küçük koronavirüs hastası ve 9 yakını alkışlarla taburcu oldu

Şanlıurfa'da, koronavirüs tespit edilen 5,5 aylık Semanur adlı bebek ile 9 yakını, tedavilerinin ardından iyileşip, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Tuğba Erat, ''Yaklaşık 10 gün önce Viranşehir'de 11 hastadan oluşan bir aileyi kabul ettik. Bu ailede 18 yaş altında 7 çocuk bulunuyordu. Bunlardan en küçüğü 5,5 aylık olan Semanur bebekti. Bu bebek Şanlıurfa'da tespit ettiğimiz en küçük 'Covid-19' pozitif hastamızdı. Baba dışında diğer aile fertlerini taburcu ettik' dedi.