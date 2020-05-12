Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adıyamanda maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı 15 Mayıstan itibaren geçerli olacak
ADİYAMAN TÜRKİYE

Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı: 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'tan itibaren dışarı maskesiz çıkmak yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Adıyaman
Adıyaman

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu aldığı karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte, 15 Mayıs 2020'den itibaren dışarı maskesiz çıkmak yasaklandı. Kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:


  • "Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59’dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."

Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
KORONAVİRÜS
Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
KORONAVİRÜS
Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi
GÜNDEM
Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi


Abone Ol Google News
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.
Güçlübüyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.
Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.

EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki

Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiye'de<br>koronayı yendi

Türkiye'de
koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.