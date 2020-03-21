Adıyaman'da su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı

Olay, gece geç saatlerde Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

Besni Belediyesi'nde görevli arıza ekipleri, su arızasını gidermek için iş makinesiyle açılan çukura girerek çalışmaya başladı.

Bu sırada çukurda meydana gelen göçük nedeniyle işçiler Murat Kuyu (45) ile Ali Çil (52), toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yapılan çalışmada toprak altında kalan Kuyu ve Çil, dışarı çıkarılıp hazır bekletilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste ilk tedavilerinin ardından ağır yaralanan işçilerden Murat Kuyu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı haber alan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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