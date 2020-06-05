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ADİYAMAN

​Adıyaman'da taziye nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman'da taziye nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman’da taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı. Taziyeye katılan Valilik çalışanı nedeniyle Valilikte görevli personellere korona testi yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Bu kişide koronavirüse rastlanmasının ardından aynı aileden 3 kişide koronavirüs tespit edildi.
Bu kişide koronavirüse rastlanmasının ardından aynı aileden 3 kişide koronavirüs tespit edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde kuyuya düşen 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Adıyaman merkez ve çevre köylerden taziyeye geldi. Bir süre sonra Kuştepe köyünden biri hastalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu kişide koronavirüse rastlanmasının ardından aynı aileden 3 kişide koronavirüs tespit edildi.

Kuştepe köyündeki taziyeye katılan Sarıharman köyünde yaşayan 2 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kuştepe ve Sarıharman köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermezken, Sarıharman ve Kuştepe köylerinde yaklaşık 300 kişiye korona testi yapıldı.

Valilik çalışanı da aynı taziyeye katıldı

Yapılan filyasyon çalışmasında Kuştepe köyündeki taziyeye katıldığı öğrenilen Adıyaman Valiliği çalışanının da korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik katındaki yaklaşık 50 personele korona testi yapıldı. Valilik çalışanıyla birlikte temaslı oldukları öğrenilen 6 kişi karantinaya alındı.

Köylerdeki ve Valilikteki test sonuçlarının çıkmasının beklendiği öğrenildi.

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