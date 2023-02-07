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Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

01:57 . 7/02/2023 Salı
AA
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra bir çocuk kurtarıldı.

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra bir çocuk kurtarıldı.


Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 21 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 12 yaşındaki Sefa Yaprak olduğu öğrenilen çocuk, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.


#adıyaman
#DEPREM
#Enkaz
1 saat önce
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Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
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