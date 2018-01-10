Adıyaman'daki cezaevi zehirlenmeleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Adıyaman'da, dün ilaçlama çalışması yapılan Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hükümlülerin taburcu edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunun bir kısım bölümlerinde rutin ilaçlama çalışmasının yapıldığı ifade edildi.
Çalışma sonrasında ilaçtan bazı hükümlülerin etkilendiği yönünde şikayetler bildirilmesi üzerine yaklaşık 100 kadar hükümlünün sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Bir hükümlünün öncesinde bulunan mevcut rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisine devam edilmekte olup bu hükümlünün hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Diğer hükümlülerin tamamı kısa süreli tedavileri sonrası taburcu edilerek kurumumuza getirilmiştir. Olay nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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