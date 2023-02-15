Adıyaman'daki depremzedeler için seferber oldular: Teşkilat 500 kişilik ekiple çadırkent kuruyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Başkanlığı olarak Adıyaman’da kurma çalışmalarına başladıklarını, bu ilk etapta 24 metrekare alana sahip 200 adet yapılacak olan bin kişilik çadır kentin inşasına başladık Teşkilatlarımız 7 ilde faaliyetlerini sürdürüyor. Yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm ekipleri ile sahada seferberliğini sürdürüyor. Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda teşkilat gönüllülerimiz, ilk etapta bin metrekarelik çadır kentin kurulumu için harekete geçti. İnşallah en kısa sürede çadır kentimizi depremzede kardeşlerimize teslime edeceğiz. Ülke olarak her zorlukta olduğu gibi bu süreci de hep birlikte atlatacağız” dedi.