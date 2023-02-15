Adıyaman'daki depremzedeler için seferber oldular: Teşkilat 500 kişilik ekiple çadırkent kuruyor

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AK Parti Ankara'dan Adıyaman'a çadırkent
Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi yıkan yüzyılın deprem felaketinde depremzedelere ilk günden itibaren yardım organizasyonları düzenleyen AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adıyaman’da “çadır kent” kurulması için harekete geçildi.
İçerisinde sosyal donatı alanlarının da bulunacağı çadır kentte 1000 kişinin konaklama imkanı bulabileceğini ifade eden Özcan, ilk etapta sosyal alanlar, gıda market, hijyen market, giyim market, kreş alanı, oyun alanı kurulacağını ve alanda çocuklar için Pedagog ve Psikolog görevlendirileceğini, ikinci etapta ise çadır kentin konteyner kente dönüştürüleceğinin altını çizdi.
AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda, deprem bölgelerine şu ana kadar 853 gıda ve insani yardım tırı gönderilirken, bölgede 1600 personel, 219 iş makinası, 700 madenci, 104 binek araç, 22 mobil mutfak ile yardımlarını sürdürüyor.