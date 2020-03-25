Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu, kurul aynı zamanda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit kabul edilen kanuna ilişkin, "Yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 00:39 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 01:11 AA