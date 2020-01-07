Gündem Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü
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Kayseri haberleri: Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü!

Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü

Kayseri'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.
Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A, oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı.

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Tabancayı çıkarıp vurdu

Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Mehmet A, belindeki tabancayı çıkarıp, Ahmet Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ahmet Demir, adliye önünde yere yığıldı. Ahmet Demir'e, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

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Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Demir'e müdahalede bulundu. Dakikalarca kalp masajı yapılan Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet A. ise adliyede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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