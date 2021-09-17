Adnan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı

Bugün, Başbakan Adnan Menderes’in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin ardından yakın tarihe kara bir leke olarak geçen idam edilişlerinin 60. yıl dönümü.

MENDERES'İN KABRİNE ZİYARET

Bu kapsamda, Menderes, Zorlu ve Polatkan için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın kabrine karanfil bıraktı.

BU KADAR NEFRET NEDEN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: Nedendi bu kadar nefret? Batı'nın ne yaptığı ve bu darbeyi planlayanların ne yaptığı tamam. Ama bu topraklarda yetişmiş bizimle aynı dili konuşan, aynı milletten gelen insanların nasıl vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyabildiklerini inanın ben hala anlayabilmiş değilim.

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"YALANLAR BUGÜN DE AYNI"

Birkaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde, bir babanın oğluna, eşine son bir kez sarılmasını nasıl bir vicdanla engellersiniz? Ufak tefek gazete haberlerindeki bir iki yalanı anlayabiliriz. Bugün hala bizlere de aynısı yapılıyor. Ama darbeci de olsa hukuksuz da olsa bir şekilde devleti temsil eden örfi idare denilen bir kurumun 'Adnan Menderes ile Celal Bayar 12 askeri uçak dolusu altınla kaçmaya hazırlanırken yakalandı' diye bir iftirayı resmi tebliğ olarak yayınlamasını hangi ruh haliyle sağladınız?

"AYNI YOLDA YÜRÜMEYE HAZIRIZ"

Aynı yalanların, sadece rakamlar ve isimler değiştirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıldığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Şunu açık açık ifade etmek isteriz, herkesin de duymasını isteriz; şu arkamızda yatanlar bu iftiralara, bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölüme gitmişlerse bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki bizler de aynı şekilde aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız.

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