Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adnan Oktarın 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
İSTANBUL

Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son dakika

Adnan Oktar'ın 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haber Merkezi AA
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. 499 sayfalık mütalaada Adnan Oktar hakkında 15 ayrı suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası: 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı
GÜNDEM
Adnan Oktar organize suç örgütü davası: 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı
Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda villada bulunmayan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.


Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

17 çocuk Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu
GÜNDEM
17 çocuk Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Adnan Oktar hakkında yeni iddia: 17-25’ten haberleri vardı
GÜNDEM
Adnan Oktar hakkında yeni iddia: 17-25’ten haberleri vardı
Abone Ol Google News
Oktara hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi

​Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı.
İtalya bu görüntüleri konuşuyor: Test yaptırmayı bekleyen korona hastası hastane tuvaletinde öldü

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

Musk'ın yaptırdığı 4 testten ikisi negatif ikisi pozitif çıktı.

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Cantemir, 'Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu' ile yön veriyor.

​​F1 heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.