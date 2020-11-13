Adnan Oktar'ın 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Hayat

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini de koronavirüsten kaybeden, ünlü sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu. Gürpınar, şu ifadeleri kullandı: ''A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma.''