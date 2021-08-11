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İZMİR

Adres tarifi için durdu faciaya yol açtı: İkisi ağır üç yaralı var

İzmir’in Bornova ilçesinde, aynı yöne giden tır sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu ve yol ayrımında bekleyen tıra aynı istikamette gitmekte olan bir başka tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan tır, şarampole yuvarlanırken kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Adres tarifi için durdu faciaya yol açtı: İkisi ağır üç yaralı var
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan 32 HD 542 plakalı tırın sürücüsü Osman E., aracını durdurup, aynı istikamette gitmekte olan ve arkasından gelen plakası öğrenilemeyen Halil A., idaresindeki tırı, 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında durdurdu.

Halil A.’nın kullanmış olduğu tırın yolcu konumuna binen Osman E., gidecekleri olan güzergah ile ilgili yol tarifi sorarken, aynı yöne gitmekte olan Veli G. idaresindeki 32 LZ 601 plakalı tır, Halil A., yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Halil A., idaresindeki tır şarampole yuvarlanırken, Veli G., idaresindeki tır ise adeta demir yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 110 AKS ve ambulans sevk edildi.

İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince tırlarda sıkışan 3 kişi de bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı.

TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Yaralılardan araç sürücüleri Halil A.’nın ve Veli G.’nin durumunun ağır olduğu Osman E’nin ise hafif olduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Öte yandan, tırların mermer taşıdığı öğrenilirken, yola savrulan mermerler ile kaza yerinde bulunan tırlar ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bursa'da gece yarısı korkunç olay: Parkta yürürken ceset buldular
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı'nda meydana geldi.
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Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olay yeri ve polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu.
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Yapılan incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.
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Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bursa'da gece yarısı korkunç olay: Parkta yürürken ceset buldular
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, 35 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Ölen kişinin vücudunda darp izleri olduğu iddia edilirken, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi: Vatandaşlar patlama anını merakla izledi
FOTOĞRAF 10
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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kurtoğlu mahallesi Yeşil caddesinde meydana geldi. Yol kenarında çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, çantayı şüpheli bularak, caddeyi yaya ve araç geçişine kapatırken, bomba imha ekibi çağrıldı.
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Bomba imha ekibinin incelemeleri sonrası şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
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Patlamanın ardından yapılan incelemede çantadan evraklar çıktı.
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Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine caddeyi yeniden ulaşıma açtı.
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Öte yandan, çevrede toplanan meraklı kişiler ise çantanın fünyeyle patlatılma anlarını merakla izledi.
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Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
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Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
Title
Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
Title
Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi: Vatandaşlar patlama anını merakla izledi
Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, yol kenarında şüpheli paket ihbarı alan polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantadan evrak çıktı.


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